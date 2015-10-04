Дизельный скандал: Великобритания пересмотрит вопрос о госсубсидиях на автомобили Volkswagen

Великобритания может пересмотреть вопрос о государственных субсидиях на закупку автомобилей, в связи со скандалом вокруг концерна Volkswagen, заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон в интервью Telegraph, сообщает Газета.ru.

"Неправильно нарушать правила. Эти тесты созданы для выяснения выброса автомобилей. Это предназначение этих тестов, и люди должны проходить их тщательно", — сказал он.

Вместе с тем, Кэмерон подчеркнул, что считает открытым для обсуждения вопрос о допустимом уровне выброса токсичных выхлопов. По его словам, в этом вопросе стоит руководствоваться мнением ученых.

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Как сообщал УНИАН, в Европе, США и Азии начаты расследования в отношение автогиганта Volkswagen, продавшего почти 11 миллионов автомобилей, которые могут не соответствовать экологическим стандартам.