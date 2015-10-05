Кабмин выделит "Укрзализныце" 1 миллиард на ремонт и новый подвижный состав

Кабинет министров Украины выделит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") до конца 2015 года 1 миллиард гривень на ремонт и приобретение нового подвижного состава.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк 3 октября во время церемонии запуска в Черновцах регионального экспресса до Львова.

"Общий инвестиционный план "Укрзализныци" был 2,4 миллиарда гривень. Мы добавляем еще 1 миллиард гривень до конца текущего года. Этот миллиард пойдет на новое полотно, ремонт действующего парка и приобретение дизель-поездов", - цитирует пресс-служба Кабмина главу правительства.

Он также сообщил, что дизельный поезд, который будет курсировать по маршруту Черновцы – Львов - Черновцы, был изготовлен на Крюковском вагоностроительном заводе (г. Кременчуг, Полтавская обл.).

"Этот завод ранее работал на Россию. Россия закрыла рынки. Но у нас настолько большая емкость нашего рынка, нам нужны сотни таких поездов, нам нужен новый парк… Задача, которая была поставлена мной, - найти средства на инвестиции в транспортную отрасль. И этот процесс пошел. А это означает рабочие места на Крюковском заводе, налоги, рост экономики", - подчеркнул Яценюк.

Присутствующий на церемонии министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил на своей странице в сети Facebook, что "Укрзализныця" будет продолжать закупать такие поезда как дизель-поезд, курсирующий в западном направлении.

По его словам, "Укрзализныця" купила этот поезд почти за 110 миллионов гривень за счет собственных средств, а не путем привлечения кредитов.

"Укрзализныця" не привлекала кредиты, а платит за дизель-поезд из собственных поступлений почти 110 миллионов гривень. Дополнительно, за счет большей эффективности использования финансовых поступлений, нашли возможность увеличить капитальные инвестиции "Укрзализныци" на 2015 год на 1 миллиард гривень - до 3,4 миллиарда гривень. Дополнительные деньги пойдут на улучшение инфраструктуры, ремонт тяги и закупку новой техники", - написал Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выиграл тендер на поставку нового пассажирского дизель-поезда для Львовской железной дороги стоимостью 109,8 миллиона гривень (с НДС).

Пригородный дизель-поезд в составе трех вагонов производства КВСЗ предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожной колеи 1520 мм с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч. В дизель-поезде есть 291 место для сидения, а также два специально оборудованных места для маломобильных пассажиров.

Срок службы вагонов - 40 лет. Поезд имеет герметичные межвагонные переходы, системы климат-контроля, пожаротушения, видеонаблюдения и другие современные удобства.

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.