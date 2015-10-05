Продажи новых коммерческих авто сократились на 40%, автобусов - на 71%

Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократились на 40% - до 3,155 тысячи единиц, а автобусов - на 71%, до 396 штук, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

По данным ассоциации, в сентябре было продано 457 новых коммерческих авто, что превысило как результат августа этого года - на 60%, так и сентября прошлого года – на 11%.

При этом рынок новых автобусов по сравнению с сентябрем прошлого года сократился на 56% - до 75 единиц, но превысил результат августа на 83%.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизились на 44% - до 2,7 тысячи, а продажи автобусов - на 73%, до 321 единицы.

По итогам 2014 года объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине сократился по сравнению с 2013 годом на 56% – до 7,178 тысячи штук.

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Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.