Россия до сих пор не разъяснила санкции по отношению к украинским авиакомпаниям

Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) до сих пор не ответило на запрос Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба), который был отправлен 1 октября, с требованием официально разъяснить причины введения российской стороной ответных авиасанкций и уточнить количество подпавших под них украинских авиаперевозчиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

"Пока не получили", - ответили представители ведомства.

Как сообщал УНИАН, 2 октября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что 1 октября Украина официально обратилась к российским властям с требованием разъяснить причины введенных ею санкций против украинских авиакомпаний. Министр также отметил, что правительство готово защищать интересы украинских авиакомпаний всеми возможными законными методами. По данным министерства, доля четырех российских компаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", которые попали под запрет на полеты в Украину с 25 октября 2015 года, в общем объеме пассажиропотока украинских аэропортов в первой половине 2015 года составила 9,1%, или 431,3 тыс. человек.

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25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - «МАУ», «Днеправиа» и YanAir.