Норвежская Telenor решила выйти из состава акционеров компании-владельца "Киевстара"

Норвежская компания Telenor намерена выйти из состава акционеров холдинга VimpelCom, который владеет украинским мобильным оператором "Киевстар", сообщается на сайте норвежской компании.

"Telenor Group приняла решение продать принадлежащие ей акции VimpelCom. Продажа акций наилучшим образом соответствует интересам наших акционеров и долгосрочным стратегическим целям Telenor", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, владение миноритарным пакетом акций (33%) не дает возможность норвежской компании контролировать управление холдингом VimpelCom.

В сообщении отмечается, что компания Telenor инвестировала в холдинг VimpelCom порядка 15 млрд норвежских крон, получив при этом в виде дивидендов около 20 млрд крон. Нынешнюю стоимость своего пакета Telenor оценивает еще в 20 млрд крон.

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Справка УНИАН. Украинский оператор сотовой связи «Киевстар» основан в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет более 26 млн пользователей.

Акционером «Киевстар» является международный холдинг VimpelCom.