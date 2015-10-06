Транспортный налог хотят привязать к стоимости авто, а не объема двигателя

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предложил заменить критерий действующего транспортного налога, установленного на все автомобили с объемом двигателя более 3 литров, на авто дороже 1 миллиона гривень

Об этом говорится в презентации профильного парламентского комитета по одному из проектов налоговой реформы, текстом которого располагает УНИАН.

При этом для оценки стоимости автомобиля предлагается учитывать марку, модель, год выпуска, тип и объем двигателя, тип коробки передач и пробег автомобиля. Вместе с тем, действующую ставку налога в размере 25 тысяч гривень и срок эксплуатации автомобиля менее 5 лет в комитете предложили не менять.

Читайте такжеМинфин хочет вернуть обязательный техосмотр для автомобилей

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тысяч гривень на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 литров и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года. Как отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, более трети владельцев "роскошных авто" проигнорировали уплату данного налога.

В августе 2015 года Министерство финансов представило проект налоговой реформы, который, в частности, предусматривал введение в Украине транспортного налога на все автомобили и увеличение налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 миллиона гривень. Это предложение вызвало всеобщий резонанс, и под давлением общественности и участников авторынка Минифин отказался от этой инициативы. Вместо этого в министерстве предложили заменить действующий транспортный налог на объем двигателя налогом на автомобили класса "люкс", которые будут ограничены списком из 10-15 "люксовых" автобрендов.