Volkswagen намерен начать отзыв проблемных автомобилей в январе

Об этом заявил глава автопроизводителя Маттиас Мюллер в интервью FAZ, предают РИА Новости.

"Мы передаем свои технические предложения Федеральному автотранспортному ведомству на этой неделе. Если их примут, мы закажем детали. Если все пойдет по плану, мы сможем начать ремонт в январе", — сказал Мюллер, который возглавил автопроизводителя в конце сентября после отставки Мартина Винтеркорна на волне скандала.

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По его словам, к концу 2016 года все машины будут исправлены. Во многих случаях будет достаточно исправить программное обеспечение, а где-то потребуется более серьезное вмешательство, уточнил глава концерна.

Чтобы освободить необходимые для ремонта миллиарды, компания применит жесткую программу экономии, в частности отложит инвестиции в оборудование и инфраструктуру, под вопросом также такие проекты, как автомобиль представительского класса Phaeton, и такие элитные марки концерна, как Bugatti, рассказал Мюллер. Возможно также изменение в программах поддержки футбола, добавил он.

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Как сообщалось ранее, американские власти обвинили VW в оборудовании дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. В Volkswagen заявили, что основная часть автомобилей с нарушениями в ПО находится не в США, а в Европе. В мире около 11 миллионов машин с такого рода дефектами, в том числе 8 миллионов в Евросоюзе, из которых 2,8 миллиона в самой Германии.