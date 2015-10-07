Ford, Jaguar и GM отзывают в Южной Корее почти 10 тысяч автомобилей из-за дефектов

Компании Ford, Jaguar Land Rover и GM отзывают в Республике Корея 9,8 тысяч автомобилей из-за механических дефектов, влияющих на безопасность.

Об этом сообщило в среду министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, передает ТАСС.

В частности, у 6,4 тысяч автомобилей Ford Escape, Fusion, Mondeo и MKZ, выпущенных в период с июля 2012 по апрель 2015 гг., обнаружены неполадки в работе подушек безопасности и рулевом управлении.

У 2,8 тысяч внедорожников Range Rover могут возникнуть проблемы с датчиками открытия дверей, а у 76 Discovery 4s - с работой люка в крыше. Эти автомобили производились в период с августа 2012 по май 2015 гг.

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GM отзывает 499 спортивных седанов Cadillac ATS, произведенных между декабрем 2012 и мартом 2015, из-за дефекта в системе обогрева заднего стекла, который может привести к возгоранию.

Владельцам данных автомобилей предлагается посетить сервисные центры для бесплатной замены дефектных узлов и деталей.