УЗ назначила дополнительные рейсы в Одессу из Днепропетровска и Харькова

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на октябрь дополнительные рейсы в Одессу из Днепропетровска и Харькова.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, "Укрзализныця" назначила на октябрь дополнительные рейсы следующих поездов: № 251/252 по маршруту Днепропетровск - Одесса и № 271/272 Харьков - Одесса.

В частности, поезд №251/252 будет отправляться из Днепропетровска с 10 по 22 октября в 21:12 по субботам, понедельникам и четвергам и прибывать в Одессу на следующий день в 10:48.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 11 по 23 октября в 15:22 по воскресеньям, вторникам и пятницам и прибывать в Днепропетровск на следующий день в 5:05.

В сообщении отмечается, что поездом также могут воспользоваться жители Днепродзержинска, Кривого Рога, Николаева и других населенных пунктов.

Поезд № 271/272 Харьков - Одесса отправится из Харькова 9 октября в 20:16 и прибудет в Одессу в 12:52. В обратном направлении поезд отправится 11 октября в 18:05 и прибудет в Харьков в 11:14.

Этот поезд будет совершать остановки в Полтаве, Кременчуге, Знаменке, Кировограде, Любашевке и в других населенных пунктах.

В сообщении отмечается, что билеты на дополнительные рейсы поездов можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис "Укрзализныци" по резервированию и приобретению проездных документов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" перевела на октябрь два круглогодичных поезда №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка на ежедневный график курсирования в связи с востребованностью данных маршрутов.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь семь дополнительных поездов и увеличила количество рейсов двух круглогодичных поездов.