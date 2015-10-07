"Укрзализныця" на октябрь назначила еще 4 дополнительных поезда

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, "Укрзализныця" назначила на октябрь следующие дополнительные поезда: № 203/204 Киев – Львов, который будет отправляться из Киева 10, 17 октября, а из Львова – 11 и 18 октября; № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, который будет отправляться из столицы 9 октября, из Черновцов – 11 октября; № 258/257 Одесса – Львов, который будет отправляться из Одессы 9 октября, из Львова – 11 октября; № 238/237 Одесса – Львов, который будет отправляться из Одессы 16 октября, из Львова – 18 октября.

Кроме того, в связи с востребованностью маршрута «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поезда № 148/147 Одесса – Киев. Поезд будет отправляться из Одессы с 9 по 31 октября ежедневно, а из столицы – с 10 октября по 1 ноября ежедневно.

В сообщении отмечается, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис "Укрзализныци" по резервированию и приобретению проездных документов.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом пассажиров сделала ежедневным курсирование двух круглогодичных поездов №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка в течение октября.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь семь дополнительных поездов и увеличила количество рейсов двух круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы в Одессу из Днепропетровска и Харькова.