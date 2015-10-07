Производство автотранспорта с начала года рухнуло на 82,3%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилось на 82,3% - до 4,634 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации,производство легковых автомобилей за отчетный период сократилось на 87,2% - до 3,084 тысячи штук. Выпуск коммерческих автомобилей сократился на 17,1 % - до 1,094 тысячи единиц, а автобусов - на 32,2%, до 456 штук.

При этом, в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2014 года выпуск автотранспорта на украинских заводах сократился на 68,2% - до 416 штук. При этом относительно предыдущего месяца, августа 2015 года, количество выпущенных авто выросло на 15,5%.

Как отметили в ассоциации, в сентябре возобновилось производство легковых автомобилей, до 170 единиц, что на 84,2% меньше сентября прошлого года. При этом, все легковушки были выпущены на заводе "Еврокар".

Коммерческих автомобилей было произведено 173 штук или на 27,2% больше августовского показателя и на 8,5% меньше относительно сентября 2014 года. Что касается автобусов, то в сентябре этого года их было произведено 73 единицы, что на 28,1% больше результата предыдущего месяца и на 55,3% меньше сентября прошлого года.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине в январе-августе сократилось на 83% - до 4,218 тысячи единиц, а по итогам 2014 года - на 43%, до 28,751 тысячи авто.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе корпорации "УкрАвто", владеющей контрольным пакетом акций главного украинского производителя легковых автомобилей Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), возобновление производства на заводе до конца года практически невозможно.

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Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).