Кабмин утвердил состав правления создаваемой на базе "Укрзализныци" акционерной компании

Кабинет министров Украины утвердил состав правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", создаваемого на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский на своей странице в сети Facebook, соответствующее решение было принято сегодня, 7 октября, в ходе заседания правительства.

"Реформа "Укрзализныци" движется дальше - сегодня Кабмин назначил правление нового ПАО "Укрзализныци". В высшем руководстве новой "Укрзализныци" будут женщины и иностранцы", - написал Пивоварский, не раскрыв других подробностей.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци", который был одобрен Кабмином в тот же день.

Также 2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Кроме того, стало известно, что акционерное общество, создаваемое на базе "Укрзализныци ", должно привлечь 229,88 миллиарда гривень путем частного размещения первого выпуска акций.

В целом, по словам Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.

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Справка УНИАН. Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.