РФ для удешевления Керченского моста снизила уровень сейсмической опасности в проливе

Итогом научных исследований на берегах Керченского пролива, в зоне предполагаемого строительства Россией моста в оккупированный Крым, стало снижение уровня сейсмической угрозы для будущего объекта, что позволит удешевить проект на 10-20%, сообщил замдиректора Института физики Земли РАН, профессор Евгений Рогожин, передают "Новости Крыма".

«На общей сейсмической карте район предполагаемого строительства отмечен как крайне неблагоприятный, угрожающий 9-10 балльным сейсмическим воздействием. При сейсмической опасности 10 баллов строить такие сооружения нельзя. Но мы получили иные характеристики, понизили уровень опасности», – сказал российский ученый.

Читайте такжеОккупанты Крыма утвердили проект моста через Керченский пролив«Снижение, которое мы рассчитали, позволяет строительство, и даже удешевляет проект примерно на 10%, а то и на 20%», – подчеркнул замдиректора института. По его словам, сооружение, безусловно, нужно будет укреплять, использовать специальные технологии, но проектировщики будут рассчитывать не под 10, а под 8,5 баллов опасности.

По словам Рогожина, в ходе исследования было выявлено еще несколько проблем, которые должны быть учтены в проекте, например, сложный для строительства грунт и грязевые вулканы.

Ранее сообщалось, в мае т.г. Россия заявила, что в аннексированном Крыму на окраине Керчи началось строительство моста через Керченский пролив. Работы по этому проекту одновременно стартовали на побережье Краснодарского края и косе Тузла. Строительство моста планируют завершить до конца 2018 года. Общая длина моста составит 19 км. Также сообщалось, что стоимость мостового перехода уже была снижена на 19 млрд рублей – до 228,3 млрд рублей.

Керченский пролив (как и Азовское море) является внутренними водами Украины и Российской Федерации, согласно все еще действующему Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанным 24 декабря 2003 года (ратифицирован законом Украины от 20 апреля 2004 г. №1682-ІV). Таким образом, Керченский пролив является общим для использования водного пространства, где односторонние действия невозможны, а все вопросы использования акватории пролива должны осуществляться по соглашению между сторонами.