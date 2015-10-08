Автоимпортеры призвали Авакова решить вопрос с искусственным дефицитом автомобильных номеров

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) подготовила обращение к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять под личный контроль и решить вопрос с искусственным дефицитом автомобильных номерных знаков в отделениях Госавтоинспекции (ГАИ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации Олег Назаренко.

"Мы подготовили письмо министру внутренних дел Арсену Авакову... Из-за отсутствия у подразделений МРЭО ГАИ сначала госномерных знаков, потом свидетельств регистрации транспортных средств и вызванную этим невозможность регистрации транспорта люди стали меньше покупать автомобили, а автоимпортеры сократили таможенные оформления. Это привело к непоступлению в бюджет значительного объема средств. И этот дефицит создан искусственно", - заявил Назаренко, подчеркнув, что такая ситуация только углубляет коррупцию в госорганах.

"Сложилась парадоксальная ситуация. В 2008 году при продажах 652 тысяч новых авто в год все МРЭО были в полном объеме обеспечены спецпродукцией ГАИ. А в 2015 году, при падении продаж в 15 раз – до 40 тысяч новых авто, ми видим дефицит номерных знаков и свидетельств регистрации. Поэтому я прошу Арсена Борисовича взять под личный контроль и дать распоряжения о своевременном заказе номерных знаков и свидетельств регистрации", - сказал Назаренко.

Читайте такжеМинфин хочет вернуть обязательный техосмотр для автомобилей

Как сообщал УНИАН, в мае по результатам открытого конкурса тендерный комитет Министерства внутренних дел Украины принял решение закупать номерные знаки для автомобилей у предприятия "Лемодо", которое предложило самую низкую цену за базовый комплект 1-1 "Авто" – 124 гривни. Сумму контракта с данным предприятием составила более 70 миллионов гривень.