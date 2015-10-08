Volkswagen подозревают в занижении данных об авариях

Средний показатель числа инцидентов с участием автомобилей у Volkswagen в девять раз ниже, чем у остальных автоконцернов, пишет ZN.UA со ссылкой на агентство Bloomberg.

Компания Stout Risius Ross по заказу Bloomberg провела анализ отчетов автопроизводителей за последнее десятилетие и обнаружила, что средний показатель числа инцидентов с участием автомобилей 11 крупнейших мировых автопроизводителей превышает количество аварий с машинами Volkswagen в девять раз.

Читайте такжеVolkswagen намерен начать отзыв проблемных автомобилей в январе

Из 11 производителей транспортных средств, на долю которых приходится 88% автомобилей в США, наибольшее число аварий – при участии General Motors Co. (524 инцидента на миллион автомобилей). При этом, у Volkswagen был самый низкий показатель - 34 на миллион. Средний показатель был на уровне - 301 на миллион транспортных средств. У трех компаний - GM, Toyota Motor Corp. и BMW – такие показатели были на уровне выше среднего. Низкий уровень был у Chrysler – 101 инциндент, и у Honda - 78.

Агентство решило акцентировать внимание на том, что у Nissan Motor Co. этот показатель тоже на уровне 78 случаев на миллион, и что "полностью соответствует" всем нормам, заявил пресс-секретарь компании Стив Яэхер.

"Положение Nissan таково, что наша отчетность имеет не низкий показатель, но точно соответствует нашим нормативным обязательствам", - добавил он. Также в публикации подчеркивается, что Nissan не был обвинен в каких-либо нарушениях.

Глава Volkswagen Мартин Винтеркорн, в отношении которого начато расследование, объявил об уходе в отставку в связи со скандалом, который возник из-за того, что компания при помощи специального оборудования фальсифицировала данные экологических тестов. А автомобили немецкого автомобильного производителя выбрасывали в атмосферу в 40 больше оксидов азота, чем разрешено.

Издание Newsweek писало, что Volkswagen угрожает экономике Германии больше, чем кризис в Греции. В прошлом году Volkswagen продала 600 тысяч автомобилей в США. Это принесло компании около 6% от глобального дохода в размере 9,6 миллиардов долларов. Американский регулятор собирается оштрафовать компанию на 18 миллиардов долларов. Всего на счетах компании есть 24 миллиарда долларов, поэтому после уплаты штрафа ей придется провести сокращения.

Читайте такжеГлава VW предупреждает: скандал с обманом может угрожать существованию компании - Bloomberg

Инвесторы компании начали нести убытки вместе с немецким автопроизводителем. Катар потерял 4,8 миллиардов долларов из-за скандал вокруг Volkswagen.