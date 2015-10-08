В Германии прокуратура провела обыски в штаб-квартире Volkswagen

Следственные действия связаны с делом в отношении руководства компании, которое было возбуждено 28 сентября, пишет РБК.

Как сообщил изданию Financial Times прокурор Нижней Саксонии, целью обысков является изъятие документов и электронных носителей информации, которые могли бы указать на имена причастных к делу о мошенничестве с дизельными двигателями.

В прокуратуре отметили, что помимо офиса в Вольфсбурге обыски были проведены и «в других местах». По данным Die Welt, речь идет о частных домах сотрудников компании. Однако ни адреса, ни имена подозреваемых пока не называются. Известно лишь, что одним из фигурантов дела является бывший глава компании Мартин Винтеркорн, покинувший свой пост после начала скандала.

Нынешнее руководство Volkswagen полностью сотрудничает со следователями и предоставило им все необходимые документы. В официальном пресс-релизе компании указывается, что автомобильный концерн сам заинтересован в обнаружении виновных.

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Volkswagen обвиняется в манипуляциях с данными об уровне токсичных веществ в выхлопных газах: в дизельных двигателях было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить проверку на уровень выброса вредных веществ.

Расследование в отношении автоконцерна инициировало Агентство по охране окружающей среды США. Согласно первоначальным сообщениям, «дизельный скандал» затронул около 11 млн автомобилей, в том числе Audi, Skoda, SEAT и другие. Volkswagen грозит штраф в $18 млрд.