Мининфраструктуры намерено сократить штат "Укрзализныци" за счет админперсонала

Министерство инфраструктуры Украины в рамках корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), намерено сократить административный персонал ведомства, а не рядовых сотрудников.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, не называя конкретных цифр.

"Миф про то, что всех уволят, абсолютная неправда, линейный персонал никоим образом не будет затронут корпоратизацией, а административный персонал, да, действительно поменяется как качественно, так и количественно", - сказал Пивоварский.

По его словам, в настоящее время железнодорожная отрасль насчитывает 290 тысяч человек.

Кроме того, министр также назвал мифом слухи о якобы дальнейшей приватизации железнодорожной госадминистрации и об отсутствии четкой программы реформы железнодорожной отрасли.

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Как сообщал УНИАН, еще в феврале заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сокращение персонала "Укрзализныци" затронет административный штат, а не рядовых сотрудников, поскольку "существует дикое дублирование управленческих функций".

В конце февраля руководство "Укрзализныци" сообщило о переходе ведомства на 4-дневный режим работы, а также о намерении сократить персонал ввиду низкой производительности труда, однако не называло конкретных цифр.

По словам Пивоварского, с 1 сентября этого года все предприятия ж/д транспорта перешли на пятидневный режим работы, кроме частично Донецкой железной дороги, большая часть которой временно оккупирована боевиками. Кроме того, по его словам, мощности всех ж/д предприятий загружены на 100%.

2 сентября на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци", который был одобрен Кабмином в тот же день.

Также 2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Кроме того, стало известно, что акционерное общество, создаваемое на базе "Укрзализныци ", должно привлечь 229,88 миллиарда гривень путем частного размещения первого выпуска акций.

7 октября Кабинет министров утвердил состав правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.

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Справка УНИАН. Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.