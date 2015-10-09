Корпоратизация "Укрзализныци" будет полностью завершена до конца 2015 года

Процесс корпоратизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") и формирования новой акционерной компании на базе ведомства будет полностью завершен до конца 2015 года.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Мы 2 сентября приняли решение (о создании Публичного акционерного общества на базе "Укрзализныци" - УНИАН), если не будет никаких бюрократических задержек, мы должны будем в конце первой недели ноября завершить корпоратизацию и создать ПАО, а до конца 2015 года полностью перевести все активы, чтобы с 1 января 2016 года полноценно заработала новая структура", - сказал Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября на заседании правительства министр инфраструктуры Андрей Пивоварский представил проект корпоратизации "Укрзализныци", который был одобрен Кабмином в тот же день.

Также 2 сентября Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" и поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Кроме того, стало известно, что акционерное общество, создаваемое на базе "Укрзализныци ", должно привлечь 229,88 миллиарда гривень путем частного размещения первого выпуска акций.

7 октября Кабинет министров утвердил состав правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".

Активы Государственной администрации железнодорожного транспорта в рамках подготовки к корпоратизации были оценены в 245 миллиардов гривень без учета имущества в аннексированном Крыму и зоне проведения АТО на востоке Украины.

Ранее Пивоварский анонсировал создание акционерной компании на базе "Укрзализныци" к сентябрю текущего года.

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Справка УНИАН. Новый субъект хозяйствования предлагается образовать путем слияния "Укрзализныци", шести железных дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования. Кроме того, в уставный капитал будут внесены акции, доли и паи, принадлежащие государству в компаниях, созданных при участии предприятий железнодорожного транспорта.