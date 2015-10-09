"Укрзализныця" на октябрь увеличила количество рейсов ряда поездов

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, поезд № 231/232 по маршруту Днепропетровск - Ивано-Франковск будет отправляться из Днепропетровска с 12 по 22 октября в 17:36 по четным числам и прибывать в Ивано-Франковск в 13:24.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 13 по 23 октября в 15:22 по нечетным числам и прибывать в Днепропетровск в 11:40.

Также сообщается, что «Укрзализныця» на октябрь перевела на ежедневный график курсирования поезд № 136/135 по маршруту Одесса – Черновцы, который будет отправляться из Одессы с 24 по 31 октября в 16:38 и прибывать в Черновцы в 10:07.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 25 октября по 1 ноября в 15:45 и прибывать в Одессу в 09:32.

Поезд № 271/272 Харьков - Одесса будет отправляться из Харькова 16 и 23 октября в 20:16 и прибывать в Одессу на следующий день в 12:52. В обратном направлении поезд будет отправляться 18 и 25 октября в 18:05 и прибывать в Харьков в 11:14.

Кроме того, «Укрзализныця» увеличила количество рейсов поезда № 209/210 по маршруту Киев - Николаев. В частности, поезд будет отправляться из столицы 16 и 23 октября в 15:39 и прибывать в Николаев в 6:37. В обратном направлении поезд будет отправляться 18 и 25 октября в 21:45 и прибывать в столицу в 12:09.

Кроме того, ведомство включило в состав поезда № 24/23 Одесса - Москва 5 прицепных вагонов по маршруту Одесса - Киев. Так, поезд будет отправляться в рейсы из Одессы с 9 по 31 октября, из Киева - с 10 октября по 1 ноября.

В сообщении отмечается, что билеты на дополнительные рейсы поездов можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис "Укрзализныци" по резервированию и приобретению проездных документов.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом пассажиров сделала ежедневным в течение октября курсирование двух круглогодичных поездов №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь 12 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов ряда круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы в Одессу из Днепропетровска и Харькова.