Россия не дает Украине разрешения на грузовые автоперевозки

Россия не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на четвертый квартал этого года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

"Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте информирует автомобильных перевозчиков о том, что по состоянию на 8 октября 2015 года квота разрешений Российской Федерации на четвертый квартал 2015 года Украиной не получена", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина получила дополнительные разрешения на международные грузоперевозки в Германию и Казахстан.

В конце 2014 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отменил "резерв министра" по разрешениям на международные грузовые автомобильные перевозки, в результате чего информация об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки находится в открытом доступе на сайте «Укртрансинспекции» и регулярно обновляется.

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Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.