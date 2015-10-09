Россия не дает Украине разрешения на грузовые автоперевозки
Россия не предоставила Украине разрешения на грузовые автоперевозки на четвертый квартал 2015 года
Россия не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на четвертый квартал этого года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).
"Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте информирует автомобильных перевозчиков о том, что по состоянию на 8 октября 2015 года квота разрешений Российской Федерации на четвертый квартал 2015 года Украиной не получена", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина получила дополнительные разрешения на международные грузоперевозки в Германию и Казахстан.
В конце 2014 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отменил "резерв министра" по разрешениям на международные грузовые автомобильные перевозки, в результате чего информация об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки находится в открытом доступе на сайте «Укртрансинспекции» и регулярно обновляется.
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Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.