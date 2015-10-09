Министр инфраструктуры обвинил местные власти в нежелании ремонтировать дороги

Об этом Пивоварский сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«От бюджетной децентрализации на местах аккумулировались огромные деньги, которые находятся сейчас в банках на депозитах или на текущих счетах. Благодаря вам была создана возможность софинансирования ремонта дорог общегосударственного значения местными органами власти вместе с "Укравтодором". Если местные органы власти предоставят финансирование "Укравтодору" для того, чтобы отремонтировать дорогу, мы с радостью это сделаем», - сказал Пивоварский, отвечая на вопрос народного депутата, члена Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергея Рудика о перспективах проведения ремонта дорог, в частности, дороги госзначения Киев – Знаменка (Кировоградская обл.).

По словам парламентария, эта дорога остро нуждается в ремонте, так как непригодна для проезда автотранспортными средствами.

«Проблема номер один в нашей области – непригодность к проезду по нашим дорогам, в частности, дорога госзначения Киев – Знаменка. На ней есть несколько отрезков, в частности, Смела – Каменка, который не пригоден для проезда никаким видом транспорта, кроме танков», – возмутился Рудик.

По мнению Пивоварского, многолетняя практика несистемного подхода к финансированию ремонта и строительства автодорог страны привела дорожное хозяйство «в крайне тяжелое состояние» и на сегодняшний день более 90% дорожного полотна нуждается в ремонте.

По словам министра, в госбюджете на 2015 год предусмотрено 3,4 млрд грн на ямочный ремонт и строительство дорожной сети, что составляет менее 10% от необходимой суммы.

«На 2015 год на ямочные ремонты выделили 3,4 млрд грн, из которых всего половина пошла на сами работы, а остальное – на зарплаты, администрирование и так далее. Это менее 10% от того, что нужно», – подчеркнул министр.

При этом Пивоварский выразил надежду на принятие депутатами закона о государственном дорожном фонде Украины, который планируется создать в рамках реформирования системы государственного управления автомобильными дорогами с целью финансирования ремонта и строительства автодорог страны.

«Насколько мне известно, транспортный комитет, группа депутатов уже подготовили закон о целевом дорожном фонде, который, если будет вами поддержан, решит вопрос дорожного строительства в Украине», – сказал глава транспортного ведомства, обращаясь к народным депутатам.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора". Кроме того, Министерство инфраструктуры рассчитывает на создание в следующем году специального дорожного фонда, что позволит собрать на ремонт дорог около 40 млрд грн. По словам руководства Мининфраструктуры, дорожный фонд будет формироваться за счет топливного акциза, платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн и штрафов за перегруз автомобилей.

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Также в сентябре президент подписал закон о финансировании ремонта дорог в четырех областях Украины за счет таможенных сборов. Согласно документу, 50% от суммы перевыполнения ежемесячных индикативных показателей поступлений таможенных платежей, которые будут взиматься при таможенном оформлении товаров на территориях Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, будут направляться в специальные фонды соответствующих областных бюджетов в порядке, установленном Кабинетом министров.