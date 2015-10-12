Экс-глава Volkswagen намерен покинуть концерн окончательно

Мартин Винтеркорн, ушедший с поста главы Volkswagen в связи с "дизельным скандалом", собирается покинуть все посты в автоконцерне, сообщает Прайм со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

"68-летний Винтеркорн "проанализировал свое положение и принял решение об окончательном уходе". Заявление об этом может последовать в ближайшие дни. В связи с данным решением должны быть выполнены некоторые формальности", - говорится в сообщении.

Автоконцерн Volkswagen был обвинен американскими властями в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. ЕК пригласила все страны Евросоюза провести необходимые расследования на национальных уровнях, так как необходима полная картина того, как много транспортных средств в ЕС было оснащено соответствующим оборудованием, запрещенным законодательством ЕС с 2007 года. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Компании также может грозить штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов.

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Отмечается, что в связи со скандалом глава Volkswagen Винтеркорн был вынужден уйти в отставку, после чего наблюдательный совет Volkswagen избрал Маттиаса Мюллера его преемником. Прокуратура Брауншвейга, центральное ведомство по разбору экономических дел, начала 28 сентября расследование в отношении Винтеркорна по обвинению в обмане при продаже автомобилей в связи с манипуляциями с эмиссионными данными. Винтеркорн в настоящее время возглавляет холдинг Porsche SE, он является главой наблюдательного совета в Audi и дочерней компании VW Truck & Bus.