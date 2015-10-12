Мининфраструктуры обвинили в срыве получения квот на грузовые автоперевозки в Россию

14:10, 12 октября 2015
Транспорт/Связь
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В этой связи профильная ассоциация направила соответствующее письмо на имя премьер-министра Арсения Яценюка с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

Фото: УНИАН

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины обвинила Министерство инфраструктуры Украины в срыве получения квот разрешений на выполнение международных грузоперевозок в Российскую Федерацию на четвертый квартал этого года.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава ассоциации Леонид Костюченко.

"Я обращаюсь к премьер-министру от имени наших перевозчиков и заявляю, что департамент автотранспорта (Мининфраструктуры – УНИАН) не выполняет свои функциональные обязанности, и что нас волнуют ряд проблем, и мы просим встречи с премьером, чтобы обсудить эти вопросы с ним… На сегодняшний день не проведен обмен разрешениями с российской стороной квоты на четвертый квартал 2015 года. Поэтому фактически приостановлены транзитные перевозки, которые должны выполняться украинскими перевозчиками в направлении Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, Финляндии, а также перевозки в/из третьих стран. Также не определены виды разрешений и их квоты на 2016 год", - сказал Костюченко.

Он напомнил, что 9 октября Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте проинформировала автомобильных перевозчиков о том, что по состоянию на 8 октября 2015 года квота разрешений Российской Федерации на четвертый квартал 2015 года Украиной не получена.

В этой связи профильная ассоциация направила соответствующее письмо на имя премьер-министра Арсения Яценюка с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

По словам Костюченко, срыв получения квот на грузовые автоперевозки в Россию неизбежно приведет к простою транспортных средств и срыву перевозок.

Он также сообщил, что квоты разрешений на такие перевозки выдаются поквартально, однако украинская сторона вовремя не направила свои разрешения на осуществление автоперевозок в Украину для российских перевозчиков.

"Есть подпольное письмо, которое я видел, но о нем никто не говорит, что Россия отказывается пока выдавать разрешения до уточнения переговоров, наша сторона должна была предложить, когда и где проведет переговоры", - сказал Костюченко.

По имеющейся у главы профильной ассоциации информации, проведение переговоров предварительно запланировано на 29 октября.

Он также подчеркнул, что заседание смешанной комиссий по автотранспорту проводится раз в два года, один раз на территории стороны, с которой подписано двустороннее соглашение об автоперевозках, другой – на территории Украины, в ходе которого обсуждаются все проблемные вопросы, в том числе вопрос выдачи разрешений на следующий год.

"Мы никак не можем с россиянами провести это второе заседание, в этом году оно должно быть, чтобы определить, какая квота будет в 2016 году. Конечно, россияне ведут себя цинично и нагло, они диктуют нам свои условия, но при всем этом нам нужно провести переговоры. Как это так, подписано соглашение, а они решили, что не будут давать разрешения?", - возмутился председатель АсМАП.

"Причиной такой ситуации является непрофессионализм, некомпетентность министра инфраструктуры и его команды, которая не способна руководить отраслью. Состояние отрасли международных автомобильных перевозок является критическим и дальнейшее промедление с принятием решений, направленных на улучшение ситуации, может привести к крайне негативным последствиям", - сказано в тексте письма ассоциации, переданном агентству УНИАН.

АсМАП отмечает, что особенно сложная ситуация с обеспечением перевозчиков разрешениями от Казахстана, Беларуси, Румынии.

Кроме того, беспрецедентной является ситуация с разрешениями на перевозку в Венгрию на 2016 год - впервые в истории проведения смешанных комиссий по автотранспорту обеих стран не подписан протокол, поскольку венгерская сторона предложила сократить общее количество разрешений для украинских перевозчиков почти наполовину.

Также ассоциация в своем письме отмечает отсутствие целенаправленной работы по либерализации и введению безразрешительной системы выполнения перевозок; непроведение соответствующей работы с посольствами стран ЕС, в первую очередь Германии, Италии, Дании, Польши, относительно упрощения визовых процедур и выдачи международным автоперевозчикам долгосрочных виз сроком на 2-3 года.

Костюченко подчеркнул, что промедление в решении вышеуказанных проблем приводит к потерям доходов украинских перевозчиков в размере более 250 миллионов гривень в месяц и, соответственно, к потерям поступлений в бюджеты всех уровней.

По его словам, ассоциация насчитывает 3,5 тысячи украинских перевозчиков.

"Нерешенность всех этих проблем создала критическое напряжение в коллективах компаний международных перевозчиков и предзабастовочное положение", - подчеркивается в письме АсМАП.

В Министерстве инфраструктуры пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина получила дополнительные разрешения на международные грузоперевозки в Германию и Казахстан.

В конце 2014 года министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отменил "резерв министра" по разрешениям на международные грузовые автомобильные перевозки, в результате чего информация об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки находится в открытом доступе на сайте "Укртрансинспекции" и регулярно обновляется.
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Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

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