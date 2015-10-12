Die Welt: Авиакомпании опасаются российских ракет

Об этом сообщает Геше Вюппер в своей статье «Авиакомпании опасаются российских ракет», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Международные авиационные организации обеспокоены из-за применения Россией крылатых ракет в сирийском конфликте. Поэтому Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в настоящее время опубликовало информацию по безопасности для авиакомпаний, использующих воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком. Некоторые из самых используемых путей из Европы на Ближний Восток и в Южную Азию проходят через него.

Air France, по рекомендации своей дирекции безопасности, 10 октября приняла предупредительные меры для перелетов над Ираном и Каспийским морем. Тем не менее, из соображений безопасности, они не называли каких-либо дополнительных подробностей. В настоящее время, Air France не летают над Йеменом, востоком Украины, Сирией, Ираком и Ливией, заявила авиакомпания. Департамент безопасности также распорядился, чтобы самолеты соблюдали буферную зону между бесполетной зоной и маршрутами.

Полеты над кризисными районами беспокоят авиалинии

Полеты над кризисными районами в настоящее время являются одной из самых больших проблем для авиационной безопасности, заявил председатель EASA Патрик Кай в конце прошлой недели перед объединением французских аэрокосмических журналистов AJPAE в Париже. Потому что есть риск того, что будет сбит пассажирский самолет, как MH17 Malaysia Airlines в июле прошлого года над Украиной ракетой класса «земля-воздух». В той трагедии, по делу которой органы государственной безопасности Нидерландов во вторник планируют опубликовать свой заключительный отчет, погибло 298 человек – пассажиры и обслуживающий персонал, большей частью – граждане Нидерландов.

На этой неделе, Россия объявила, что выпустила ракеты с кораблей в Каспийском море по объектам в Сирии на расстоянии 1500 км. «Прежде чем такие крылатые ракеты достигают Сирии, они неизбежно пересекают воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком под авиамаршрутами, которые используются коммерческими авиалайнерами», говорится в выпущенной 9 октября Инструкции по безопасности EASA.

Обычная высота полета пассажирского самолета составляет от 30 000 до 40 000 футов, то есть 9-12 тысяч метров. Если радары не обнаруживают крылатые ракеты, тогда они летят на очень низкой высоте ниже 200 метров, то есть значительно ниже, чем пассажирские самолеты.

По данным правительства США, четыре из 26, выпущенных Россией ракет, были неверно направлены, поэтому они ударили по Ирану. Тем не менее, правительство России это отрицает. Перед тем, как MH17 был сбит в июле прошлого года над Украиной, украинские власти объявили безопасным воздушное пространство на высоте 9750 метров. MH17 летел на 250 метров выше.

Ситуация над Каспийским морем может ухудшиться в любое время

EASA заявило в недавно опубликованной не обязательной Инструкции по безопасности, что у него нет никаких специальных рекомендаций для авиакомпаний, которые выполняют рейсы через воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком. Однако, они дополнят Инструкцию по безопасности, когда получат дополнительную информацию о ситуации в пострадавшем регионе. Ситуация в регионе может измениться в любой момент, заявил пресс-секретарь EASA.

Международная организация гражданской авиации ООН (ИКАО), в свою очередь, по данным «The Wall Street Journal», предупредила о «возможности существования серьезных рисков для безопасности международных гражданских рейсов» в более широком воздушном пространстве Багдада, Дамаска и Тегерана. Некоторые авиакомпании выбрали альтернативные маршруты во время и после запуска российских крылатых ракет. Соответствующие изменения в планах полетов могут привести к более плотному трафику на альтернативных маршрутах и, таким образом, повлиять на пропускную способность воздушного пространства.

На Flightradar24 в воскресенье можно было наблюдать, что авиакомпании продолжают использовать популярные маршруты на юго-западе Ирана, а также летать через Каспийское море. В то же время некоторые авиакомпании выбирают альтернативные маршруты через Саудовскую Аравию и Египет. Согласно последним данным, нет никакой необходимости прибегать к альтернативным маршрутам, сказал пресс-секретарь Lufthansa. Но, в основном, ситуация нестабильна. Поэтому Lufthansa находится в постоянном обмене информацией с немецкими и европейскими органами по авиационной безопасности для того, чтобы быть в состоянии отреагировать, если того потребует ситуация.

Над Сирией Lufthansa больше в любом случае не летает, как и другие европейские авиакомпании. По данным источников в отрасли, Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в субботу совещалась с европейскими авиакомпаниями в режиме телефонной конференции о ситуации после развертывания российских ракет в Сирии. Так же, как EASA, они очень внимательно следят за ситуацией в неспокойном регионе.

Органы США получают информацию разведки

EASA обменивается информацией со своими американскими коллегами из Федерального управления гражданской авиации. В отличие от органов по авиационной безопасности США, которых американская разведка предупреждает о соответствующих опасностях в кризисных регионах, EASA в Европе имеет дело сразу со многими разведками. При этом оно полагается только на добрую волю отдельных стран, поделиться своими данными, чтобы агентство могло предупредить европейские авиакомпании, сказал председатель EASA Кай журналистам AJPAE. Потому что спецслужбы и их данные для государств являются вопросом суверенитета.

Еще одна проблема, по мнению Кайя, это программа код-шеринга. «Если европейский пассажир покупает билет, например, в Air France или Lufthansa, он исходит из того, что стандарты безопасности в самолетах будут соответственно высокими», говорит он. Но может случиться, что он потом воспользуется не-европейскими авиакомпаниями.

«Мы хотим убедиться, что европейские пассажиры при полетах с код-шерингом, имеют такие же стандарты безопасности, как в европейских авиакомпаниях», говорит шеф EASA. В качестве примера он привел альтернативный маршрут, чтобы не пролетать над Сирией. В то время как европейские авиакомпании это уже не будут делать, на Flightradar можно увидеть, что авиакомпания, член альянса SkyTeam, по-прежнему летает над Сирией. Но если речь идет не о европейской авиакомпании, у EASA не было другого выхода.