Украина с 25 октября полностью прекращает прямое воздушное сообщение с Россией

Украина с 25 октября 2015 года полностью прекращает прямое воздушное сообщение с Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, данное решение было принято Государственной авиационной службой Украины на основании отсутствия ответа от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) с объяснениями причин ограничения полетов для украинских авиакомпаний.

"В связи с непредоставлением ответа от Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) с объяснением причин ограничения полетов украинским авиакомпаниям Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ с 25 октября 2015 года", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что данное ограничение распространяется на все российские авиакомпании и будет действовать до снятия Россией санкций по отношению к украинским авиакомпаниям.

"После отмены запретов российской стороной российские авиакомпании, не попавшие в санкционный список, смогут осуществлять полеты в Украину", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что 9 октября Госавиаслужба уведомила Росавиацию о принятии данных мер.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября.

В ответ Российская Федерация в качестве "зеркальной меры" ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - "МАУ", "Днеправиа" и YanAir.

2 октября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что 1 октября Украина официально обратилась к российским властям с требованием разъяснить причины введенных ею санкций против украинских авиакомпаний. Министр также отметил, что правительство готово защищать интересы украинских авиакомпаний всеми возможными законными методами.

По данным Министерства юстиции по состоянию на 1 октября текущего года Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафных санкций в общем объеме 646 миллионов гривень.