Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"

Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрея Батыщева.

Данное решение закреплено распоряжением правительства от 7 октября 2015 года.

До назначения Батыщев занимал должность заместителя главы правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины", которая была ликвидирована Кабмином в июле этого года.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Сергей Подгайный, занимавший должность главы "Укравтодора" с июня 2014 года, подал в отставку по собственному желанию, объяснив это тем, что "устал бороться с системой" и "устал от осуждения со стороны общественности за бездеятельность".

Решение о ликвидации "Автомобильных дорог Украины" было принято Кабмином 8 июля этого года, а в конце сентября приказ о ликвидации предприятия издал "Укравтодор".