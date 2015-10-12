Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"
До назначения Батыщев занимал должность заместителя главы правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины".
Кабинет министров Украины назначил главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрея Батыщева.
Данное решение закреплено распоряжением правительства от 7 октября 2015 года.
До назначения Батыщев занимал должность заместителя главы правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины", которая была ликвидирована Кабмином в июле этого года.
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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Сергей Подгайный, занимавший должность главы "Укравтодора" с июня 2014 года, подал в отставку по собственному желанию, объяснив это тем, что "устал бороться с системой" и "устал от осуждения со стороны общественности за бездеятельность".
Решение о ликвидации "Автомобильных дорог Украины" было принято Кабмином 8 июля этого года, а в конце сентября приказ о ликвидации предприятия издал "Укравтодор".