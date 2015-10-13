"Укрзализныця" с 19 октября изменит график и маршрут скоростных поездов из Киева в Красноармейск и Запорожье

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 19 октября временно изменит расписание движения поездов "Интерсити+" № 733/734 Красноармейск – Киев и № 735/736 Киев – Запорожье.

Согласно сообщению на сайте ведомства, четыре недели, с понедельника по пятницу, с 19 по 23, с 26 по 30 октября, а также с 2 по 6 и с 9 по 13 ноября эти поезда будут курсировать через Фастов - Белую Церковь - Мироновку.

В частности, поезд № 733/734 Красноармейск – Киев отправится из Красноармейска в 04:46 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 13:43 (вместо ранее установленного времени 12:50). Поезд будет останавливаться на станциях: Чаплино (05:40-05:41), Синельниково-2 (06:28-06:29), Днепропетровск (07:05-07:20), Днепродзержинск (07:46-07:48), Пятихатки (08:33-08:34), Александрия (09:17-09:18), Знаменка (09:45-09:46) и им. Т. Шевченко (10:44-10:45).

Поезд № 735/736 Киев – Запорожье отправится из Киева в 14:06 (вместо 15:00) и прибудет в Запорожье в 21:58. Поезд будет останавливаться на следующих станциях: им. Т. Шевченко (17:04-17:05), Знаменка (18:03-18:04), Александрия (18:32-18:33), Пятихатки (19:17-19:18), Днепродзержинск (20:04-20:05) и Днепропетровск (20:30-20:40).

Кроме того, "Укрзализныця" в связи с переходом Украины на зимнее время с 25 октября изменит расписание движения скоростных поездов № 747/748 Дарница, Киев – Тернополь и № 763/764 Дарница, Киев – Одесса.

В частности, поезд № 747/748 Дарница, Киев – Тернополь будет отправляться из Дарницы в 06:29, с Киев-Пассажирского в 06:53 и прибывать в Тернополь в 12:42. Он будет останавливаться на станциях: Винница 09:23 – 09:25 (вместо 09:22-09:24), Хмельницкий 11:07-11:09 (вместо 11:06-11:08).

Поезд № 763/764 Дарница, Киев – Одесса будет отправляться из Дарницы в 16:10 (вместо 16:07), с Киев-Пассажирского в 16:35 (вместо 16:39) и прибывать в Одессу в 23:31 (вместо 23:33). Он проследует с остановками на станциях: Винница 18:52-18:54 (вместо 18:54-18:56), Жмеринка 19:27-19:29 (вместо 19:29-19:31), Вапнярка 20:21-20:22 (вместо 20:23-20:24).

Читайте также"Укрзализныця" на октябрь увеличила количество рейсов ряда поездов

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на октябрь увеличила количество рейсов ряда поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь 12 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов ряда круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы в Одессу из Днепропетровска и Харькова.