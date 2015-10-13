Volkswagen сократит капиталовложения на $1 миллиард в следующем году

В заявлении компании говорится, что будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности производства, передает Би-би-си. В частности, планируется переход на новые технологии, которые позволят снизить объём выброса вредных веществ на выпускаемых в Европе и Северной Америке дизельных автомобилях Volkswagen.

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Решение принято спустя неделю после внеочередного собрания с участием 20 тыс. сотрудников концерна, на котором новый генеральный директор Volkswagen Маттиас Мюллер сообщил о пересмотре всех планов по дальнейшему капиталовложению.

Как сказал тогда Мюллер, скандал из-за фальсификации тестов на вредные выбросы обернулся для компании болезненными последствиями, и все инвестиции, которые не являются жизненно необходимыми, будут либо отменены полностью, либо отложены.

Эмиссионный скандал разразился, когда стало известно, что производители дизельных моделей Volkswagen манипулировали результатами тестов на содержание вредных веществ. Результатом скандала стало падение акций компании, большое число судебных исков и внеплановых проверок, отзыв проданных машин по всему миру и отставка главы компании, в отношении которого в Германии начато расследование.