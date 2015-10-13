Пивоварский об авиасанкциях против РФ: пролетать транзитом можно, только без оружия

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский после заседания правительства во вторник.

“Если они (самолеты - УНИАН) везут оружие, либо двойного назначения везут товары, то не могут”, - сказал он.

Также министр подчеркнул, что в остальных случаях транзитные перелеты разрешены.

“Да”, - ответил Пивоварский на соответствующий вопрос журналистов.

Читайте такжеУкраина с 25 октября полностью прекращает прямое воздушное сообщение с Россией

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина не снимет санкций, введенных в отношении российских авиакомпаний, до освобождения Крыма и будет всеми возможными способами защищать своих авиаперевозчиков.

Кабинет министров Украины 25 сентября в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение запретить полеты российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и «Трансаэро», в Украину.

Запрет начинает действовать с 25 октября.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании «МАУ», «Днеправиа» и YanAir.