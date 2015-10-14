Саакашвили обещает, что дорога Одесса-Рени будет восстановлена до конца 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил вечером 13 октября в прямом эфире «7 канала» (Одесса).

По его словам, во всем регионе плохие дороги, но сейчас особое внимание уделяется именно вышеназванной трассе.

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По его словам, с октября на строительство дороги начинают идти поступления от Одесской таможни, что стало возможным, благодаря снижению плана сборов.

"Опять снизят план, и уже с этого месяца деньги уйдут на дорогу. Более того, у нас уже есть проект и выделили первые 115 млн грн и началось восстановление дороги с Рени. Реально эта дорога стоит 2 млрд грн, чтобы хорошо сделать. Я думаю, что мы найдем деньги и в следующем году ее закончим", - сказал председатель ОГА.

Саакашвили отметил, что в 2016 году помимо отремонтированной дороги Одесса-Рени, будет построен новый терминал международного аэропорта «Одесса», «начнутся сдвиги в портах».