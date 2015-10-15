Провайдер рассказал о попытке отключить РФ от интернета. В Роскомнадзоре отрицают

О том, что весной был проведен указанный эксперимент, в среду сообщили СМИ со ссылкой на слова гендиректора «ЭР-Телекома» и вице-президента Медиа-коммуникационного союза Андрея Семерикова, пишет "Коммерсантъ".

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в Facebook назвал эту информацию «бредом». «По поводу так называемого "эксперимента Роскомнадзора и Минкомсвязи по моделированию отключения России от зарубежного интернета". Я не хочу опровергать чужой бред. Я не знаю, кто кого переврал. Я просто назову вещи своими именами. Эта "новость" — бред»,— написал господин Ампелонский.

Он сообщил, что в марте «ЭР-Телеком» на своем оборудовании производил действия, симулирующие перекрытие международного магистрального канала передачи данных М9. «Цель этих действий заключалась в оценке стабильности оказания услуг по предоставлению доступа в интернет для абонентов оператора в Пермском крае»,— сказал представитель ведомства.

«Роскомнадзор не имеет никакого отношения к этим действиям и не осведомлен об их результатах. Что касается информации о наличии у Роскомнадзора оборудования глубокого анализа трафика, то этого нет и быть не может, так как это незаконно»,— добавил Вадим Ампелонский.

Читайте такжеВ России будут минимально ограничивать доступ к иностранным соцсетям - Путин

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи России и Роскомнадзор провели эксперимент по моделированию отключения России от интернета. Эксперимент проводился весной 2015 года и закончился неудачей.

В сентябре 2014 года Совет безопасности России планировала рассмотреть возможность отключения интернета в РФ в чрезвычайных обстоятельствах.

Напомним, согласно исследованию основная масса российских пользователей интернета не готова защищать свободу в сети. Более того, 58% не возражали бы даже против тотального отключения интернета.