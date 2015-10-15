В Италии полиция пришла с обысками в офисы Volkswagen и Lamborghini

Итальянская финансовая полиция пришла с обыском в офис Volkswagen Group в Вероне, сообщает ВВС.

Ордер на обыски выписал прокурор Вероны, расследующий дело о предполагаемом коммерческом обмане и финансовых махинациях.

Сотрудники полиции пришли с обыском также в штаб-квартиру производителя дорогих суперкаров Lamborghini в Болонье.

Владельцем Lamborghini является концерн Volkswagen Group, который управляет компанией через дочернюю Audi AG.

Читайте такжеСкандал вокруг Volkswagen: после США претензии предъявила Южная Корея

Volkswagen обвиняется в манипуляциях с данными об уровне токсичных веществ в выхлопных газах: в дизельных двигателях было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить проверку на уровень выброса вредных веществ.

Расследование в отношении автоконцерна инициировало Агентство по охране окружающей среды США. Согласно первоначальным сообщениям, "дизельный скандал" затронул около 11 миллионов автомобилей, в том числе Audi, Skoda, SEAT и другие. Volkswagen грозит штраф в 18 миллиардов долларов.