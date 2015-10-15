Volkswagen отзовет 2,4 миллиона автомобилей в Германии

По словам министра транспорта Германии Александра Добриндта, отзыв должен произойти в начале 2016 года, сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

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"Федеральное управление по вопросам транспортных средств потребовало от Volkswagen убрать "скандальное" программное обеспечение и принять все необходимые меры для того, чтобы правила были выполнены", - сказал немецкий министр транспорта.

Как пишет The New York Times, немецкий министр про защите окружающей среды Барбара Хендрикс заявила, правительство Германии должно предпринять новые меры, которые бы поощряли использование более экологически чистых технологий, в частности, имея ввиду использование электромобилей.

Глава Volkswagen Мартин Винтеркорн, в отношении которого начато расследование, объявил об уходе в отставку в связи со скандалом, который возник из-за того, что компания при помощи специального оборудования фальсифицировала данные экологических тестов. А автомобили немецкого производителя выбрасывали в атмосферу в 40 больше оксидов азота, чем разрешено. По данным концерна, подобная программа была установлена на 11 млн автомобилях, проданных по всему миру.