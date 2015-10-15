Одна из крупнейших авиакомпаний Европы прекратит полеты в Россию

Второй по величине немецкий перевозчик Air Berlin с 18 января отменяет рейсы между Москвой и Берлином, а также в течение нескольких месяцев рейсы между Дюссельдорфом и Москвой, а также Берлином и Калининградом из-за низкого спроса, сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании.

"В связи с сокращающимся спросом на перелеты с начала текущего года группа компаний Air Berlin несколько раз меняла свою программу полетов в Россию. К сожалению, спрос так и не смог соответствовать ожидаемому, поэтому было принято решение отменить рейсы в Россию, а именно рейсы между Дюссельдорфом и Москвой, Берлином и Москвой, а также между Берлином и Калининградом", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания Air Berlin находится в процессе реструктуризации и пересматривает в целом свою стратегию по развитию маршрутной сети. Последний рейс между Москвой и Берлином будет выполнен 18 января 2016 года. Рейсы между Дюссельдорфом и Москвой, а также между Берлином и Калининградом будут отменяться шаг за шагом в течение следующих месяцев", — сообщила авиакомпания.

В письме также указывается, что договор о совместном использовании рейсов авиакомпании S7 между Москвой и городами Германии остается в силе.

"Маршруты будут пересмотрены в соответствии с новыми условиями", — поясняет авиаперевозчик.

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Авиакомпания также поясняет, что бронирования билетов, которые были сделаны на отменяемые рейсы, будут перебронированы на альтернативные рейсы группы Air Berlin, а также на рейсы авиакомпаний партнеров.