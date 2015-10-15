ЕБРР выделит Украине 100 миллионов евро на обновление общественного транспорта

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 100 миллионов евро кредитных средств нескольким городам Украины для улучшения инфраструктуры муниципального транспорта.

Как сообщил УНИАН ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, такое решение совет директоров банка принял 14 октября.

По его словам, в том числе банк одобрил выделение Одессе 8 миллионов евро на закупку новых троллейбусов.

"В эту среду советом директоров принято положительное решение о выделении 100 миллионов евро на транспортные решения. Первым таким проектом, который был утвержден в рамках этой программы, будет проект в Одессе на закупку троллейбусов. Он будет подписан на следующей неделе", - сказал Усов.

Согласно проекту, кредиты планируется предоставить предприятиям общественного транспорта Одессы, Чернигова, Черновцов и нескольких других городов страны под гарантии муниципалитетов.

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Как сообщал УНИАН, ранее Одесский городской голова Геннадий Труханов отмечал, что необходимость обновления троллейбусного парка в городе назрела еще несколько лет назад: из имеющихся в наличии 140 троллейбусов порядка 100 уже исчерпали свой ресурс.

Кредит ЕБРР на закупку новых троллейбусов для Одессы является долгосрочным - на 12 лет под гарантии городского совета.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.