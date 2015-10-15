Украина в ближайшее время получит от России квоты на грузовые автоперевозки - Мининфраструктуры

После проведения двусторонних консультаций транспортные ведомства Украины и России договорились об обмене разрешениями на выполнение международных автомобильных грузоперевозок на 4-й квартал текущего года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в течение нескольких дней министерство получит определенное количество разрешений и в установленном порядке передаст их на пункты выдачи.

В Мининфраструктуры также отметили, что информацию о наличии разрешений можно отслеживать на официальном сайте "Укртрансинспекции".

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Как сообщал УНИАН, 9 октября Мининфраструктуры сообщило о том, что Россия не предоставила Украине квоты разрешений на выполнение международных грузоперевозок на четвертый квартал этого года. Позже Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины обвинила Министерство инфраструктуры в срыве получения данных разрешений. В свою очередь, в министерстве обвинения ассоциации назвали безосновательными, отметив, что в конце августа министерство обратилось в Минтранс РФ с предложением осуществить обмен разрешениями на четвертый квартал этого года согласно квоте, закрепленной протоколом 2012 года на 2013-2015 годы, но российская сторона отказалась выполнить условия договора.