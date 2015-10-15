"Укрзализныця" за 9 месяцев увеличила перевозку зерновых на 15%

Железные дороги Украины в январе-сентябре 2015 года увеличили перевозку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,4% - до 21 миллиона тонн с 18,2 миллиона тонн.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), за указанный период железнодорожники задействовали в перевозках зерновых 329,6 тысячи вагонов-зерновозов, что на 38,6 тысячи вагонов больше, чем за аналогичный период 2014 года.

В частности, железные дороги за 9 месяцев погрузили более 19 миллионов тонн зерна, задействовав в перевозках 293,8 тысячи вагонов, из них отправили на экспорт в порты 17,7 миллиона тонн зерна (268,8 тысячи вагонов), а на внутренний рынок – 1,35 миллиона тонн (более 25 тысяч вагонов).

По данным пресс-службы, рабочий парк отечественных зерновозов за указанный период составил 11 805 вагонов.

Также сообщается, что оборот зерновозов за отчетный период ускорился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года на 1,8 суток – до 10,8 суток.

Кроме того, ежесуточное количество груженых зерновозов в январе-сентябре текущего года составило 1 207 вагонов, что на 142 единицы больше аналогичного периода 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-сентябре 2015 года отремонтировала на подчиненных заводах и в вагонных депо 3 470 вагонов-зерновозов, что на 13,5% больше плана.

По итогам 2014 года железные дороги Украины перевезли 390,1 миллиона тонн грузов, что на 12,1% меньше показателя 2013 года.

Железные дороги Украины перевозят 70% грузов от общего объема грузоперевозок по территории страны, тогда как в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 18%.