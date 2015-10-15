Volkswagen вынужден отозвать 8,5 миллиона автомобилей из стран ЕС

Немецкий концерн Volkswagen заявил о планах отозвать 8,5 миллиона автомобилей в странах Евросоюза, сообщает РБК.

Такое решение руководство компании приняло после требования регулятора начать принудительный отзыв машин в Германии.

"​Решение об отзыве 2,4 миллиона автомобилей с дизельными двигателями было принято Федеральным ведомством по автомобильному транспорту. По мнению эксперта Bloomberg, тем самым чиновники отреагировали на медленную реакцию Volkswagen на скандал с попыткой обмануть экологов с показателями выхлопов. На жесткую реакцию Федерального ведомства ответил новый руководитель Volkswagen Маттиас Мюллер, предложивший отозвать машины по всему Евросоюзу", - говорится в сообщении.

"Такой шаг будет соответствовать духу единой Европы и интересам наших клиентов", - сообщил Мюллер в письме.

Отмечается, что отзыв машин должен начаться в январе и ориентировочно продлится вплоть до осени следующего года. При этом у потребителей в Германии не будет выбора, привозить машины в сервис или нет: требование регулятора является обязательным.

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По мнению Мюллера, компания вернет потерянные из-за скандала позиции за два-три года.