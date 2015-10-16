"Укрзализныця" назначила на октябрь еще 5 дополнительных поездов

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, поезд № 207/208 по маршруту Киев – Ужгород будет отправляться из столицы 23, 30 октября в 17:30 и прибывать в Ужгород на следующий день в 09:31. В обратном направлении поезд будет отправляться 25 и 31 октября в 13:21 и прибывать в столицу на следующий день в 06:04.

В свою очередь, дополнительный поезд № 258/257 по маршруту Одесса – Львов отправится из Одессы 16 октября в 22:16 и прибудет во Львов на следующий день в 10:01.

В обратном направлении поезд отправится 18 октября в 16:25 и прибудет в Одессу на следующий день в 04:54.

Кроме того, «Укрзализныця» назначила поезд №231/232 по маршруту Днепропетровск – Львов, который будет отправляться из Днепропетровска с 14 по 22 октября по четным числам, из Львова с 15 по 23 октября по нечетным числам.

Поезд № 234/233 по маршруту Константиновка – Киев будет отправляться из Константиновки с 25 октября по воскресеньям, средам и пятницам, из столицы с 26 октября по понедельникам, четвергам и субботам.

Также сообщается, что «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 259/219 по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который отправится из столицы 23 октября в 23:52 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 11:10. В обратном направлении поезд отправится 25 октября в 19:58 и прибудет в Киев на следующий день в 09:08.

Этот поезд, в частности, будет совершать остановки во Львове, Тернополе, Хмельницком, Виннице и Казатине.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом пассажиров сделала ежедневным в течение октября курсирование двух круглогодичных поездов №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь 12 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов ряда круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы поездов в Черновцы, Ивано-Франковск, Одессу и Николаев.