Продажи легковых авто в Европе растут 25-й месяц подряд

Об этом сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии, за первые девять месяцев текущего года уровень продаж вырос на 8,8% - до 10,776 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 22,4%, в Италии – на 15,3%, Великобритании – на 7,1%, Франции – на 6,3% и Германии – на 5,5%.

В то же время, в сентябре 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи авто в ЕС увеличились на 9,8% - до 1,356 тыс. единиц, а с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии - на 9,8%, до 1,394 тыс. шт. Как отметили в ассоциации, в сентябре 2015 года рост продаж продолжился 25-й месяц подряд.

В сентябре рост продаж был отмечен на крупнейших европейских авторынках. Наибольший рост продемонстрировала Испания - на 22,5%, в Италии продажи увеличились на 17,2%, Франции - на 9,1%, Великобритании - на 8,6% и Германии - на 4,8%.

Среди европейских стран лидером по количеству проданных авто традиционно стала Великобритания с результатом в 462,517 тыс. проданных авто, Германия - 272,4 тыс. и Франция - 164,8 тыс. авто.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года незначительно сократилась - до 23,3% с 23,6%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом увеличились на 8,4% – до 315,905 тыс. автомобилей. При этом все бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи. В частности, Volkswagen - на 6,6%, Audi - на 10,1%, Skoda - на 10,2%, Seat - на 4,4 и Porsche - на 54,1%.

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Главный конкурент Volkswagen автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в сентябре 2015 по сравнению с сентябрем прошлого года увеличил продажи на 4,9% - до 72,521 тыс. единиц, а доля компании незначительно сократилась до 9,9%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в сентябре на 4,9% – до 108,520 тыс. авто, доля компании сократилась до 8%.

Также увеличили продажи компании Ford на 8%, Opel Group - на 5,8%, BMW - на 17,8%, FCA - на 15,6%, Daimler - на 18,6% (в том числе бренд Mercedes – на 12,9%).

Продажи японских автопроизводителей Toyota, Mazda и Nissan в Европе выросли в прошлом месяце соответственно на 10,2%, 29,4% и 24,5%, соответственно. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 9,6% и 9,4%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) за 8 месяцев 2015 года увеличились на 8,2% - до 7,169 млн единиц. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 8,6% - до 9,056 млн единиц.

При этом продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре сократились на 60%, до 30,4 тыс. штук.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.