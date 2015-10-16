Убытки "Укрзализныци" от пассажироперевозок за 9 месяцев составили 5,5 миллиарда

В частности, одной из ключевых причин убытков «Укрзализныци» от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами и доходами от перевозки пассажиров. В частности, доходы от данных перевозок в январе-сентябре этого года составили 4,07 млрд грн, при этом расходы ведомства на организацию пассажироперевозок - более 9,55 млрд грн.

Таким образом, убытки от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили более 2,5 млрд грн, в пригородном сообщении – свыше 2,9 млрд грн.

Кроме того, за указанный период «Укрзализныця» недополучила от местных бюджетов 409,3 млн грн за перевозку пассажиров льготных категорий, которых перевезла на сумму 537,7 млн грн, а компенсации получила лишь 128,4 млн грн, или 24% от необходимой суммы возмещения.

По данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года железные дороги перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 432,3 млн грн, а получили компенсацию в размере 132,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2014 году недополучила 416,7 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок во всех видах сообщения в 2014 году достигли более 7,9 млрд грн, а с 2008 по 2013 год убытки составили 33,5 млрд грн.

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Справка УНИАН. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 15 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Согласно ст. 9 закона Украины "О железнодорожном транспорте" убытки от осуществления льготных перевозок возмещаются железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении соответствующих льгот.