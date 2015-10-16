Volkswagen потерял часть европейского рынка из-за "дизельного скандала"

Доля германского концерна Volkswagen AG на европейском авторынке в сентябре из-за так называемого "дизельного скандала" снизилась до 23,3 процента против 26,5 процента в августе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

"В сентябре в странах Евросоюза было зарегистрировано 315,9 тысячи машин Volkswagen (ACEA приводит статистику по числу поставленных на учет авто), что на 8,4 процента больше показателя сентября 2014 года. Продажи машин бренда Volkswagen за месяц увеличились на 6,6 процента, входящих в концерн Audi и Skoda — на 10 процентов и Porsche — на 54 процента. За девять месяцев Volkswagen AG продал в странах ЕС 2,59 миллиона автомобилей, добившись 7-процентного роста", - говорится в сообщении.

Однако конкуренты немецкого автогиганта демонстрируют более впечатляющие результаты. Так, продажи FCA Group (Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo) увеличились в сентябре на 15,6 процента, BMW — почти на 18 процентов, Daimler — на 18,6 процента. Ford нарастил продажи машин в Европе на 8 процентов. Не так успешно дела идут у французских автоконцернов PSA Group (Peugeot, Citroёn) и Renault Group, которые сумели увеличить продажи лишь на 4,9 процента каждый, и Opel Group — рост почти на 6 процентов. Европейским автопроизводителям наступают на пятки японцы: Toyota, Nissan и Mazda увеличили продажи автомобилей в сентябре на 10 процентов, 24,5 процента и 29,4 процента соответственно.

Тем не менее по итогам девяти месяцев 2015 года VW остается крупнейшим производителем на европейском рынке, за ним следует PSA Group с 1,1 миллиона проданных в ЕС машин и Renault Group — 991,6 тысячи машин.

Общий объем продаж легковых автомобилей на рынке ЕС (данные по 27 странам без Мальты, по которой у ACEA нет информации) растет третий год подряд. В сентябре он увеличился на 9,8 процента, до 1,357 миллиона автомобилей, за девять месяцев 2015-го — на 8,8 процента, до 10,4 миллиона штук.

16 октября Volkswagen AG объявил об отзыве с европейского рынка 8,5 миллиона машин с дизельными двигателями EA189, фигурирующих в так называемом "дизельном скандале". Это стало реакцией на требованиеМинистерства транспорта Германии проверить 2,4 миллиона авто на предмет подтасовок экологических стандартов.

В сентябре власти США уличили Volkswagen в том, что концерн устанавливал на автомобили с дизельными двигателями хитроумное ПО, позволяющее подтасовывать результаты экологических тестов на уровень вредных веществ в выхлопе машин. Эта история привела к отставке главы VW Мартина Винтеркорна и некоторых других топ-менеджеров. Volkswagen AG объявил о том, что вынужден снизить запланированные ежегодные инвестиции на миллиард евро для устранения последствий происшествия (отзыв машин, выплату штрафов — в США концерну грозит штраф до 18 миллиардов долларов, и другие расходы). Volkswagen придется отозвать и проверить, по разным оценкам, от 9,5 до 11 миллионов автомобилей по всему миру.

Читайте такжеVolkswagen подозревают в занижении данных об авариях