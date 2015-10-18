Hyundai отзывает с американского рынка почти 30 тысяч автомобилей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявил об отзыве 27,7 тысячи автомобилей в разных штатах США из-за риска солевой коррозии, которая может вызвать поломку пружин передней подвески, сообщает Прайм.

"Отзыву подлежат модели Hyundai Elantra, произведенные с ноября 2010 года по март 2011-го, а также Hyundai Sonata, выпущенные с декабря 2009 года по февраль 2010-го. Данные автомобили зарегистрированы в 21 штате США, среди которых крупнейшие штаты Вашингтон, Айова, Вермонт, Висконсин, Западная Виргиния и другие", - говорится в сообщении.

Как говорится в документах главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения США, дорожная соль, используемая против обледенения, способна разъедать пружины передней подвески автомобилей. В таком случае пружины могут сломаться, что может привести к проколу шин и значительно повысит риск ДТП.

"В компании сообщили, что владельцы проблемных автомобилей будут оповещены, дилеры бесплатно заменят пружины. Начало отзыва планируется на 30 ноября", - резюмирует издание.

Читайте такжеVolkswagen вынужден отозвать 8,5 миллиона автомобилей из стран ЕС

Отмечается, что сообщений о ДТП, связанных с данными неполадками в автомобилях Hyundai, пока не поступало.