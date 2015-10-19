После аварии "Иволги" дополнительно закупят спасательные плавсредства

Министерство инфраструктуры Украины, с целью повышения безопасности и предупреждения аварий на морском и водном транспорте, намерено дополнительно закупить новую технику для спасения людей на воде.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе брифинга в Кабинете министров, прошедшего 18 октября.

Причиной принятия такого решения стала авария катера "Иволга" 17 октября в Черном море, унесшая жизни 14 человек.

"Министерство инфраструктуры подготовит предложения по закупке новой дополнительной техники для спасения людей на море и на реке. Предложения будут вынесены на рассмотрение правительства в среду, 21 октября. На этом же заседании члены Кабинета министров рассмотрят финансовый план Администрации морских портов Украины на 2016 год. Министерство планирует, что закупка всех этих необходимых спасательных средств будет внесена в этот финплан", - сказано в сообщении.

По словам министра, причиной аварии судна "Иволга" вблизи поселка Затока в Одесской области стала халатность капитана и нарушение всех правил техники безопасности.

"Если бы капитан, выходя в море, придерживался всех инструкций, на судне не было бы 36 человек. Было бы 12 пассажиров и три члена экипажа. Важно понять, что плота, который выдержал 14 человек, было бы потенциально достаточно, чтобы спасти всех, если бы не было перегруза", - цитирует пресс-служба Пивоварского.

Он также добавил, что кроме того, что судно было перегружено, оно вышло в море не с того места, с которого должно было выходить, что также является нарушением инструкций.

Пивоварский выразил благодарность работникам, принимавшим участие в спасательной операции.

"Я благодарен всем спасателям. Учитывая, что температура воды была в районе 10 градусов, если бы они не отреагировали быстро и вовремя, жертв было бы гораздо больше. То, что было спасено столько людей, - это результат тех учений, которые состоялись несколько месяцев назад в Одесском регионе", - подчеркнул Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, катер "Иволга", на борту которого находилось 36 человек, перевернулся. Погибло 14 человек, спасти удалось 22 человека.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. То есть, судно было перегружено более чем в два раза. По предварительным данным, именно это и стало причиной трагедии.

Как сообщил прокурор Одесской области Давид Саквалеридзе, капитан судна задержан.

Кабинет министров Украины поручил поднять на поверхность катер "Иволга" в ближайшее время. По данным Мининфраструктуры, владелец судна до сих пор не подал заявку на спасение.