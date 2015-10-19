"Укрзализныця" опровергает информацию об отказе открыть мост для спасения пассажиров "Иволги"

Входящая в состав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Одесская железная дорога (ОЖД) опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что железнодорожники отказались открыть мост для спасения пассажиров прогулочного катера "Иволга", который затонул в Черном море 17 октября вблизи поселка Затока в Одесской области и унес жизни предварительно 16 человек.

«Одесская железная дорога заявляет: информация об отказе железнодорожников открыть мост для спасения пассажиров «Иволги» не соответствует действительности», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности, по информации СМИ представитель Белгород-Днестровской межрайонной прокуратуры отметил, что железнодорожники ответили отказом на запрос моряков поднять пролетное строение моста на перегоне Каролино-Бугаз – Бугаз для оперативного проведения спасательной операции.

"В день трагедии, 17 октября 2015 года, железнодорожники сначала получили заявку диспетчера Белгород-Днестровского порта об экстренном подъеме моста на 61 км перегона Каролино-Бугаз – Бугаз, а уже через семь минут диспетчер порта сообщил об отмене заявки на поднятие пролетного сооружения, хотя железнодорожники за считанные минуты подготовились к экстренному подъему моста", - сказано в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, железнодорожники в 16:08 получили от пограничной службы информацию об аварийной ситуации с катером "Иволга" в море вблизи моста на 61 км перегона Каролино-Бугаз – Бугаз и необходимости в экстренном подъеме моста для прохождения буксира "Емельян Пугачев" для проведения спасательных работ с потерпевшим крушение судном и его пассажирами. А в 16:17 железнодорожники получили заявку осуществить экстренный подъем моста 61 км от диспетчера Белгород-Днестровского порта.

В пресс-службе подчеркивают, что работники Одесской магистрали были готовы к экстренному подъему моста: было прекращено движение автотранспорта через мост, предупреждены дежурные по станциях Каролино-Бугаз, Бугаз о прекращении движения поездов на перегоне, где расположен мост 61 км.

Кроме того, машинисты подъемной машины моста выполнили подготовительные работы для внеграфикового подъема.

"Однако в 16:24 железнодорожники получили информацию от диспетчера Белгород-Днестровского порта об отмене заявки на поднятие пролетного сооружения. Но операторы моста и поездной диспетчер оставались в состоянии готовности к подъему моста, пока окончательно не была получена информация об отмене заказа. Претензий от работников порта Одесской железной дороге нет, о чем свидетельствует соответствующее письмо главного диспетчера Белгород-Днестровской филиала ГП "АМПУ", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, перевернулся катер «Иволга», на борту которого находилось 36 человек. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

По последней информации Министерства инфраструктуры, количество погибших при крушении катера увеличилось до 16 человек, тогда как ранее были найдены тела 14 человек, спасти удалось 22 человека.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. То есть, судно было перегружено более чем в два раза. По предварительным данным, именно это и стало причиной трагедии.

В Одесской области суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога капитана катера.