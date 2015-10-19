"Укрзализныця" назначила на октябрь еще 3 дополнительных поезда

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, дополнительный поезд № 238/237 Одесса - Львов будет отправляться из Одессы 23, 25, 27, 29 и 31 октября в 18:53 и прибывать во Львов на следующий день в 7:23.

В обратном направлении поезд будет отправляться 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября в 19:06 и прибывать в Одессу на следующий день в 06:40.

Дополнительный поезд № 251/252 по маршруту Днепропетровск - Одесса будет отправляться из Днепропетровска 24, 26 и 29 октября в 21:12 и прибывать в Одессу на следующий день в 10:48. В обратном направлении поезд будет отправляться 25, 27 и 30 октября в 14:41 и прибывать в Днепропетровск на следующий день в 05:05.

Поезд № 108/107 Одесса - Ужгород будет отправляться из Одессы 23, 25, 27, 29 и 31 октября в 19:10 и прибывать в Ужгород в 14:45. В обратном направлении поезд будет отправляться 24, 26, 28, 30 октября и 1 ноября в 17:48 и прибывать в Одессу в 12:42.

Кроме того, «Укрзализныця» продлила до конца текущего месяца период курсирования дополнительного поезда № 231/232 по маршруту Днепропетровск - Львов.

В частности, этот поезд будет отправляться из Днепропетровска с 24 по 30 октября по четным числам в 17:36 и прибывать во Львов в 10:41. В обратном направлении поезд будет отправляться с 25 по 31 по нечетным числам в 18:54 и прибывать в Днепропетровск в 11:42.

В сообщении отмечается, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и через онлайн-сервис "Укрзализныци" по резервированию и приобретению проездных документов.

«Укрзализныця постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки, увеличивает количество рейсов и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в связи с повышенным спросом пассажиров сделала ежедневным в течение октября курсирование двух круглогодичных поездов №136/135 Одесса – Черновцы и №86/88-85/87 Львов, Ковель – Новоалексеевка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на октябрь 17 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов ряда круглогодичных поездов, а также назначила дополнительные рейсы поездов в Черновцы, Ивано-Франковск, Одессу и Николаев.