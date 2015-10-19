Росавиация предлагает Украине переговоры по авиасообщению

"Росавиация 16 октября 2015 года направила в Госавиаслужбу Украины письмо с предложениями незамедлительно провести переговоры по комплексу вопросов, имеющихся в области воздушного сообщения, в любом удобном для украинской стороны месте", - сказано в сообщении Росавиации.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на то, что украинская сторона инициировала прекращение воздушного сообщения между странами с 25 октября, в Росавиацию поступило письмо от авиакомпании "Атласджет Украина" с просьбой на открытие в зимний сезон навигации 2015/2016 годов рейсов по трем маршрутам: Киев - Москва, Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург.

Также в Федеральное агентство воздушного транспорта РФ обратилась авиакомпания "ЮТэйр-Украина" с просьбой открыть полеты в зимний сезон 2015/2016 годов по маршрутам Киев - Москва и Львов - Москва.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начинает действовать с 25 октября. Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. Он также сообщил, что в украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинских компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города Российской Федерации. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

2 октября министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что 1 октября Украина официально обратилась к российским властям с требованием разъяснить причины введенных ею санкций против украинских авиакомпаний, однако РФ так и не ответила. Министр также отметил, что правительство готово защищать интересы украинских авиакомпаний всеми возможными законными методами.

По данным Министерства юстиции по состоянию на 1 октября текущего года Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществлявшим полеты в оккупированный Крым, штрафных санкций в общем объеме 646 млн грн.