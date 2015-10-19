Мининфраструктуры готово к переговорам с Росавиацией

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Госавиаслужба получила письмо от Росавиации с предложениями провести переговоры. И Мининфраструктуры, и Госавиаслужба к этому готовы. Время, место их проведения и состав украинской делегации сообщим дополнительно", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба 28 сентября сообщила о выполнении всех необходимых процедур по уведомлению российских авиакомпаний о вводимых против них санкциях со стороны Украины. Попавшим в санкционный список российским авиакомпаниям не будут выданы разрешения на выполнение рейсов в украинские города с начала зимней навигации 2015/2016 гг. – 25 октября.

После этого 29 сентября Росавиация уведомила авиакомпании Украины о введении с 25 октября запрета на полеты в Россию.