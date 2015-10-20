"Укрзализныця" скорректировала график движения поездов с учетом перехода на зимнее время

В частности, время отправления и прибытия поездов на железнодорожных билетах будет указываться с учетом этих корректировок, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в связи с переходом Украины 25 октября 2015 года в 4 часа по киевскому времени на зимнее время, когда стрелки часов будут переведены на 1 час назад, "Укрзализныця" заблаговременно внесла соответствующие изменения в график движения пассажирских поездов, а также согласовала их с администрациями соседних стран.

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"Таким образом, в билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов", - сказано в сообщении.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

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Как сообщал УНИАН, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».