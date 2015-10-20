Китай вводит беспрецедентного уровня контроль интернет-пространства

Китайские власти намерены в ближайшее время резко ужесточить контроль над интернет-пространством, приняв закон о кибербезопасности, пишет "Коммерсант".

Новые правила, регулирующие передачу информации в интернете, обяжут провайдеров следить за тем, что пишут пользователи, и дадут китайскому руководству на местах право отключать от всемирной паутины целые регионы. Документ стал последним в серии подготовленных Пекином резонансных законов в области внутренней безопасности, за которые председателя КНР Си Цзиньпина уже сравнивают с Мао Цзэдуном.

Читайте такжеРост ВВП Китая замедлился до 6,9% - минимальный показатель с 2009 годаЧтобы показать всю серьезность своих намерений поставить под жесткий контроль киберпространство, Министерство общественной безопасности КНР уже направило в крупнейшие интернет-компании страны подразделения интернет-полиции. В их обязанности входит «оперативное пресечение незаконной активности и слухов», а также «активная защита пользовательских данных». До этого ответственность за эти задачи возлагалась на сами компании.

Новый закон уже вызвал беспокойство иностранных правозащитников и бизнесменов. При этом он станет самой резонансной, но далеко не единственной мерой китайских властей по ужесточению контроля над интернетом из принимаемых в последнее время. За последние полгода в стране было принято или обнародовано еще несколько документов, призванных усилить контроль за сетевыми коммуникациями.

Иностранные неправительственные организации крайне обеспокоены обнародованным в июне в Китае проектом закона, регулирующим деятельность зарубежных НПО. Они опасаются, что в случае принятия закон способен серьезно осложнить их деятельность в КНР. Ряд положений законопроекта перекликается с принятым в 2012 году в РФ законом об иностранных агентах: пытаясь оградить себя от неблагоприятного внешнего воздействия, китайские власти заимствовали российский опыт.

Наконец, параллельно с этими мерами ужесточилась действующая в стране интернет-цензура «Золотой щит», позволяющая блокировать сайты и удалять критические комментарии.

Вводимые ограничения в сетевом пространстве показывают: китайский интернет рискует стать одной из главных жертв усилий по укреплению внутренней безопасности, предпринимаемых председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайская Компартия никогда не скрывала, что внутренняя стабильность — один из приоритетов ее политики. Тем не менее последние нововведения объясняются теми радикальными изменениями, которые происходят в Китае при председателе Си Цзиньпине. «Руководство КНР полагает, что начался период больших перемен, структурная перестройка экономики, из-за которой жизнь сильно изменится, причем не всегда в лучшую сторону. Противодействие значительной части элит вызывают экономические реформы и начатая антикоррупционная кампания. Си Цзиньпин опасается мобилизации недовольных через интернет»,— отметил специалист американского Совета по международным отношениям (CFR) Адам Сигал.

В Китае 668 млн интернет-пользователей, большая часть из них — молодежь.

О стремительно меняющейся ситуации в КНР заявил и один из основателей оппозиционного портала GreatFire.org: «Си Цзиньпин вводит цензуру беспрецедентного уровня".

Таким образом, закон о кибербезопасности становится одним из элементов новой стратегии КНР, задача которой — преодолеть период экономических и социальных потрясений. Современный Китай оказался зажат между двумя трендами. С одной стороны, растущий технологический уровень делает дальнейшее развитие невозможным без экономических войн и промышленного шпионажа. С другой стороны, замедлившийся экономический рост грозит породить неконтролируемую социальную напряженность.